«Даллас» — «Флорида»: видеообзор матча НХЛ

«Даллас» на своем льду проиграл «Флориде» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4. «Пантерз» прервали пятиматчевую победную серию «Старз».

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Флорида» набрала 94 очка и лидирует в Восточной конференции. «Даллас» идет на 2-й строчке в Западной конференции — 89 очков.