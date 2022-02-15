«Сиэтл» проиграл «Торонто». Мэттьюс сделал 2 голевые передачи
«Торонто» обыграл «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2. «Мэйпл Ливз» выиграли после двух подряд поражений.
Нападающий Остон Мэттьюс отметился двумя голевыми передачами.
«Торонто» идет на 5-м месте в Восточной конференции. «Сиэтл» занимает 15-ю строчку в Западной конференции.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Сиэтл» — «Торонто» — 2:6 (1:3, 0:1, 1:2)
Голы: Керфут — 7 (Таварес, Лильегрен), 3:56 — 0:1. Ярнкрок — 9 (Эпплтон), 9:05 — 1:1. Бантинг — 15 (Мэттьюс, Марнер), 11:06 — 1:2. Каше — 9 (бол., Бантинг, Спецца), 14:03 — 1:3. Марнер — 17 (бол., Нюландер, Мэттьюс), 29:15 — 1:4. Кампф — 6 (мен., Марнер), 43:37 — 1:5. Маккэн — 20 (бол., Джиордано, Ярнкрок), 46:52 — 2:5. Маззин — 2 (Лильегрен, Нюландер), 58:19 — 2:6.
Вратари: Грубауэр (Дриджер, 20:00) — Кэмпбелл.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 25 (6+8+11) — 25 (11+8+6).
Наши: — - Михеев (16.01/1/0).
15 февраля. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена». 17 151 зритель.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Питтсбург
|49
|30
|19
|68
|2
|Каролина
|46
|32
|14
|67
|3
|Рейнджерс
|47
|30
|17
|64
|4
|Вашингтон
|50
|26
|24
|61
|5
|Коламбус
|46
|23
|23
|47
|6
|Айлендерс
|42
|17
|25
|40
|7
|Нью-Джерси
|49
|17
|32
|39
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|Филадельфия
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|15
|32
|38
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|47
|32
|15
|69
|2
|Тампа-Бэй
|48
|31
|17
|68
|3
|Торонто
|46
|31
|15
|65
|4
|Бостон
|46
|27
|19
|57
|5
|Детройт
|50
|22
|28
|50
|6
|Оттава
|45
|17
|28
|38
|7
|Баффало
|47
|15
|32
|38
|8
|Монреаль
|48
|8
|40
|23
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|46
|34
|12
|72
|2
|Миннесота
|44
|30
|14
|63
|3
|Нэшвилл
|48
|28
|20
|60
|4
|Сент-Луис
|46
|27
|19
|59
|5
|Даллас
|46
|25
|21
|52
|6
|Виннипег
|46
|20
|26
|48
|7
|Чикаго
|49
|18
|31
|43
|8
|Аризона
|48
|12
|36
|28
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|48
|28
|20
|59
|2
|Калгари
|45
|26
|19
|58
|3
|Лос-Анджелес
|47
|24
|23
|55
|4
|Анахайм
|49
|23
|26
|55
|5
|Эдмонтон
|45
|24
|21
|51
|6
|Ванкувер
|49
|22
|27
|50
|7
|Сан-Хосе
|46
|22
|24
|48
|8
|Сиэтл
|49
|16
|33
|36
|15.02
|04:00
|
Миннесота – Детройт
|7 : 4
|15.02
|05:00
|
Сиэтл – Торонто
|2 : 6
|15.02
|05:00
|
Виннипег – Чикаго
|1 : 3
|15.02
|06:30
|
Сан-Хосе – Эдмонтон
|- : -
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|45
|65
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|47
|64
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|44
|63
|И
|Г
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|47
|33
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|45
|33
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|42
|32
|И
|КН
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|16
|1.84
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|33
|2.07
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|36
|2.09