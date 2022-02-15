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Сегодня, 07:41

«Сиэтл» проиграл «Торонто». Мэттьюс сделал 2 голевые передачи

«Сиэтл» проиграл «Торонто»
Евгений Козинов
Корреспондент

«Торонто» обыграл «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2. «Мэйпл Ливз» выиграли после двух подряд поражений.

Нападающий Остон Мэттьюс отметился двумя голевыми передачами.

«Торонто» идет на 5-м месте в Восточной конференции. «Сиэтл» занимает 15-ю строчку в Западной конференции.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Торонто» — 2:6 (1:3, 0:1, 1:2)

Голы: Керфут — 7 (Таварес, Лильегрен), 3:56 — 0:1. Ярнкрок — 9 (Эпплтон), 9:05 — 1:1. Бантинг — 15 (Мэттьюс, Марнер), 11:06 — 1:2. Каше — 9 (бол., Бантинг, Спецца), 14:03 — 1:3. Марнер — 17 (бол., Нюландер, Мэттьюс), 29:15 — 1:4. Кампф — 6 (мен., Марнер), 43:37 — 1:5. Маккэн — 20 (бол., Джиордано, Ярнкрок), 46:52 — 2:5. Маззин — 2 (Лильегрен, Нюландер), 58:19 — 2:6.

Вратари: Грубауэр (Дриджер, 20:00) — Кэмпбелл.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 25 (6+8+11) — 25 (11+8+6).

Наши: — - Михеев (16.01/1/0).

15 февраля. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена». 17 151 зритель.

Хоккей
НХЛ
ХК Сиэтл Кракен
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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2 Миннесота 44 30 14 63
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6 Виннипег 46 20 26 48
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15.02 04:00
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15.02 05:00
Сиэтл – Торонто
 2 : 6
15.02 05:00
Виннипег – Чикаго
 1 : 3
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Джонатан Юбердо

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Коннор Макдэвид

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Эдмонтон

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И Г
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

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Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

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Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

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Вилле Хуссо

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