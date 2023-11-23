«Сиэтл» — «Сан-Хосе»: видеообзор матча НХЛ

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«Сиэтл» с крупным счетом обыграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:1.

За «Кракен» забили Оливер Бьеркстранд, Брэндон Танев, Адам Ларссон, Янни Гурд, Джаред Макканн и Эли Толванен, оформивший дубль. У «Шаркс» отличился Майк Хоффман.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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