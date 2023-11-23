«Даллас» — «Вегас»: видеообзор матча НХЛ

Читать «СЭ» в

«Даллас» дома в овертайме проиграл «Вегасу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:2.

У «Старз» единственный гол забил Роопе Хинтц. За «Голден Найтс» отличились Майкл Амадио и Джек Айкел.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте