«Нэшвилл» — «Калгари»: видеообзор матча НХЛ

«Нэшвилл» дома победил «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

У «Предаторз» отметились Колтон Сиссонс, Райан О'Райлли, Александр Каррье и Юусо Пярссинен. За «Флэймз» забили Ноа Хэнифин и Егор Шарангович.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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