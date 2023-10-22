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Сегодня, 07:53

«Рейнджерс» обыграли «Сиэтл», у Панарина дубль

Сергей Разин
корреспондент
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«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Сиэтл» со счетом 4:1.

В составе победителей дублем отметился Артемий Панарин, ассистентский хет-трик оформил Филипп Хитил.

После этого матча «Рейнджерс» с 6 очками занимают шестое место в Восточной конференции, «Сиэтл» с 3 очками — на 14-й строчке Запада.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Рейнджерс» — 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Голы: Шульц — 1 (Дюмулин, Толванен), 8:41 — 1:0. Панарин — 2 (Хытил), 12:15 — 1:1. Какко — 1 (Труба, Отманн), 33:02 — 1:2. Лафренье — 2 (Хытил), 37:59 — 1:3. Панарин — 3 (Хытил, Отманн), 45:30 — 1:4.

Вратари: Грубауэр — Куик.

Штраф: 21 — 15.

Броски: 19 (8+2+9) — 27 (9+9+9).

Наши: — - Панарин (18.39/5/+2).

22 октября. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена».

Артемий Панарин
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Сиэтл Кракен
2
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«Монреаль» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
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«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
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Панарин в матче с «Сиэтлом» оформил дубль

Панарин признан первой звездой матча с «Сиэтлом»
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Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Филадельфия 5 3 2 7
2 Коламбус 5 3 2 6
3 Рейнджерс 5 3 2 6
4 Каролина 6 3 3 6
5 Нью-Джерси 4 2 2 5
6 Айлендерс 4 2 2 5
7 Питтсбург 5 2 3 4
8 Вашингтон 4 1 3 3
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 4 4 0 8
2 Детройт 5 4 1 8
3 Оттава 5 3 2 6
4 Торонто 5 3 2 6
5 Тампа-Бэй 6 2 4 6
6 Монреаль 4 2 2 5
7 Флорида 5 2 3 4
8 Баффало 5 2 3 4
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 5 5 0 10
2 Даллас 4 3 1 7
3 Аризона 5 3 2 6
4 Нэшвилл 6 3 3 6
5 Сент-Луис 4 2 2 5
6 Миннесота 5 2 3 5
7 Виннипег 5 2 3 4
8 Чикаго 6 2 4 4
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 6 6 0 12
2 Ванкувер 5 3 2 6
3 Лос-Анджелес 5 2 3 5
4 Калгари 5 2 3 5
5 Эдмонтон 5 1 4 3
6 Сиэтл 6 1 5 3
7 Анахайм 4 1 3 2
8 Сан-Хосе 5 0 5 1
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Тампа-Бэй – Торонто
 3 : 4 ОТ
22.10 02:00
Флорида – Ванкувер
 3 : 5
22.10 02:00
Монреаль – Вашингтон
 3 : 2 ОТ
22.10 02:00
Баффало – Айлендерс
3 : 1
22.10 03:00
Нэшвилл – Сан-Хосе
 5 : 1
22.10 03:00
Чикаго – Вегас
 3 : 5
22.10 03:00
Сент-Луис – Питтсбург
 4 : 2
22.10 03:00
Миннесота – Коламбус
 4 : 5 ОТ
22.10 03:00
Даллас – Филадельфия
 5 : 4 ОТ
22.10 04:00
Колорадо – Каролина
 6 : 4
22.10 05:00
Эдмонтон – Виннипег
 2 : 3 ОТ
22.10 05:00
Сиэтл – Рейнджерс
1 : 4
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Лос-Анджелес – Бостон
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Джек Хьюз

Джек Хьюз

Нью-Джерси

 4 10
Элиас Петтерссон

Элиас Петтерссон

Ванкувер

 5 10
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 6 9
И Г
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 6 6
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 5 6
Брок Босер

Брок Босер

Ванкувер

 5 6
И КН
Джонатан Куик

Джонатан Куик

Рейнджерс

 2 0.70
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 2 1.00
Джордан Биннингтон

Джордан Биннингтон

Сент-Луис

 3 1.26
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