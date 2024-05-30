Канарейкин: «Нельзя уходить в сторону звезд и ждать положительного результата»

Бывший главный тренер клубов КХЛ Федор Канарейкин отметил, что у «Эдмонтона» есть дисбаланс в сторону звезд.

«Хоккей ведь командная игра. Должен быть баланс, нельзя уходить в сторону звезд и ждать положительного результата. На нашей истории мы видим, когда у нас был «Ак Барс», кого они только тогда не привезли. Должен быть баланс, распределение ролей, кто за что отвечает. Кто-то таскает рояль, кто-то забивает, кто-то в большинстве работает, а кто-то в меньшинстве. Это искусство создать команду так, чтобы не было дисбаланса в какую-то сторону», — цитирует Vprognoze.ru Канарейкина.

После четырех матчей в финальной серии Западной конференции «Даллас» — «Эдмонтон» счет равный — 2-2.