Панарин в матче с «Сиэтлом» оформил дубль

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла».

31-летний россиянин забросил шайбу на 46-й минуте и сделал счет 4:1. Ранее он забил гол на 13-й минуте.

На данный момент на счету Панарина 7 (3+4) очков в 5 матчах сезона.