«Эдмонтон» — «Даллас»: видеообзор матча НХЛ

«Эдмонтон» переиграл «Даллас» (5:2) в четвертом матче и сравнял счет в финальной серии Западной конференции — 2-2.

У «Ойлерз» отличились Эван Бушар, Маттиас Экхольм, Райан Маклеод, Маттиас Янмарк и Леон Драйзайтль. Голы «Старз» на счету Уайатта Джонстона и Эса Линделля.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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