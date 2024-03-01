Тренин забросил 10-ю шайбу в этом сезоне НХЛ

«Нэшвилл» сравнял счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты».

На 11-й минуте первого периода шайбу забросил российский нападающий Яков Тренин. Для 27-летнего россиянина это 10-й гол в этом сезоне.