«Сиэтл» в овертайме обыграл «Нью-Джерси»

«Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Нью-Джерси» со счетом 4:3.

В составе «Кракен» 3 (2+1) очка набрал Райан Донато, еще по шайбе забросили Брэндан Танев и Андре Бураковски. У «Дэвилз» шайбы забросили Деймон Северсон, Эрик Хаула и Нико Хишер.

После этого матча «Сиэтл» с 58 очками занимает третье место в Западной конференции, «Нью-Джерси» с 62 очками — на четвертой строчке «Востока».

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Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Нью-Джерси» — 4:3 ОТ (1:0, 1:1, 1:2, 1:0)

Голы: Донато — 9 (Борген), 12:27 — 1:0. Донато — 10 (Маккэн, Флери), 24:52 — 2:0. Сиверсон — 4 (Братт, Смит), 31:32 — 2:1. Хаула — 4 (мен., Мерсер), 46:04 — 2:2. Танев — 9 (Донато, Гурд), 47:51 — 3:2. Хишир — 21 (Хьюз, Палат), 58:46 — 3:3. Бураковски — 13 (Данн, Бенайерс), 61:10 — 4:3.

Вратари: Джонс — Блэквуд.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 40 (15+14+10+1) — 30 (10+12+8+0).

Наши: — - Охотюк (7.04/1/-1).

20 января. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена». 17 151 зритель.