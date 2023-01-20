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Сегодня, 08:45

«Сиэтл» в овертайме обыграл «Нью-Джерси»

Сергей Разин
корреспондент
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«Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Нью-Джерси» со счетом 4:3.

В составе «Кракен» 3 (2+1) очка набрал Райан Донато, еще по шайбе забросили Брэндан Танев и Андре Бураковски. У «Дэвилз» шайбы забросили Деймон Северсон, Эрик Хаула и Нико Хишер.

После этого матча «Сиэтл» с 58 очками занимает третье место в Западной конференции, «Нью-Джерси» с 62 очками — на четвертой строчке «Востока».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Нью-Джерси» — 4:3 ОТ (1:0, 1:1, 1:2, 1:0)

Голы: Донато — 9 (Борген), 12:27 — 1:0. Донато — 10 (Маккэн, Флери), 24:52 — 2:0. Сиверсон — 4 (Братт, Смит), 31:32 — 2:1. Хаула — 4 (мен., Мерсер), 46:04 — 2:2. Танев — 9 (Донато, Гурд), 47:51 — 3:2. Хишир — 21 (Хьюз, Палат), 58:46 — 3:3. Бураковски — 13 (Данн, Бенайерс), 61:10 — 4:3.

Вратари: Джонс — Блэквуд.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 40 (15+14+10+1) — 30 (10+12+8+0).

Наши: — - Охотюк (7.04/1/-1).

20 января. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена». 17 151 зритель.

НХЛ
ХК Нью-Джерси Дэвилз
ХК Сиэтл Кракен
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1 Каролина 45 28 17 64
2 Нью-Джерси 45 29 16 62
3 Рейнджерс 46 25 21 57
4 Вашингтон 48 25 23 56
5 Питтсбург 44 22 22 51
6 Айлендерс 47 23 24 51
7 Филадельфия 46 19 27 45
8 Коламбус 45 13 32 28
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 45 36 9 76
2 Торонто 46 28 18 63
3 Тампа-Бэй 44 29 15 59
4 Флорида 47 22 25 49
5 Баффало 44 22 22 47
6 Детройт 44 19 25 46
7 Оттава 44 20 24 43
8 Монреаль 46 19 27 41
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 47 27 20 61
2 Виннипег 46 29 17 59
3 Миннесота 44 25 19 54
4 Колорадо 43 23 20 49
5 Сент-Луис 46 23 23 49
6 Нэшвилл 45 21 24 48
7 Аризона 45 14 31 33
8 Чикаго 43 13 30 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Сиэтл 45 27 18 58
2 Вегас 46 28 18 58
3 Лос-Анджелес 47 25 22 56
4 Эдмонтон 47 26 21 55
5 Калгари 46 21 25 51
6 Ванкувер 44 18 26 39
7 Сан-Хосе 46 14 32 37
8 Анахайм 46 13 33 31
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Коламбус – Анахайм
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20.01 03:00
Монреаль – Флорида
 2 : 6
20.01 03:00
Рейнджерс – Бостон
 1 : 3
20.01 03:00
Торонто – Виннипег
 4 : 1
20.01 03:00
Филадельфия – Чикаго
 1 : 4
20.01 03:30
Баффало – Айлендерс
3 : 2 ОТ
20.01 04:00
Сент-Луис – Нэшвилл
 5 : 2
20.01 05:00
Аризона – Вашингтон
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Эдмонтон – Тампа-Бэй
 5 : 3
20.01 06:00
Вегас – Детройт
 2 : 3
20.01 06:00
Сиэтл – Нью-Джерси
 4 : 3 ОТ
20.01 06:30
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