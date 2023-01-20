«Детройт» обыграл «Вегас» и прервал серию из трех поражений

«Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Вегас» со счетом 3:2.

В составе «Ред Уингз» отличились Лукас Рэймонд, Доминик Кубалик и Джо Велено. У «Голден Найтс» по шайбе забросили Алекс Пьетранжело и Уильям Карлссон.

После этого матча «Детройт» с 46 очками занимает 12-е место в Восточной конференции, «Вегас» с 58 очками — на четвертой строчке Запада.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Детройт» — 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)

Голы: Раймонд — 14 (Ларкин), 2:45 — 0:1. Пьетранджело — 5 (Хэг, Смит), 19:23 — 1:1. Кубалик — 14 (бол., Сундквист, Гронек), 22:37 — 1:2. Велено — 6 (Истерли, Берггрен), 30:25 — 1:3. Карлссон — 10 (Айкел, Смит), 59:17 — 2:3.

Вратари: Хилл — Хуссо.

Штраф: 2 — 0.

Броски: 35 (10+11+14) — 25 (8+12+5).

Наши: — .

20 января. Парадайс. T-Mobile Arena.