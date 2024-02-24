«Сиэтл» на своем поле сыграет против «Миннесоты» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь с субботы на воскресенье, 25 февраля. Встреча пройдет на ««Клаймэт Пледж-арене» в Сиэтле, Вашингтон, США. Начало — в 06.00 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Сиэтл» — «Миннесота» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следите за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате в матч-центре «СЭ».

«Сиэтл» занимает сейчас 11-е место в таблице Западной конференции, набрав 59 очков. «Миннесота» идет на 10-й строчке «Запада», имея в своем активе 60 очков. «Сиэтл» занимает сейчас 11-е место в таблице Западной конференции, набрав 59 очков. «Миннесота» идет на 10-й строчке «Запада», имея в своем активе 60 очков.

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