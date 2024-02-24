«Сиэтл» — «Миннесота»: смотреть трансляцию матча НХЛ онлайн
«Сиэтл» на своем поле сыграет против «Миннесоты» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь с субботы на воскресенье, 25 февраля. Встреча пройдет на ««Клаймэт Пледж-арене» в Сиэтле, Вашингтон, США. Начало — в 06.00 по московскому времени.
Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Сиэтл» — «Миннесота» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следите за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате в матч-центре «СЭ».
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|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|57
|38
|19
|79
|2
|Каролина
|56
|34
|22
|73
|3
|Филадельфия
|57
|30
|27
|67
|4
|Вашингтон
|55
|26
|29
|60
|5
|Нью-Джерси
|56
|28
|28
|60
|6
|Айлендерс
|56
|23
|33
|60
|7
|Питтсбург
|54
|25
|29
|58
|8
|Коламбус
|56
|18
|38
|46
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|58
|34
|24
|80
|2
|Флорида
|57
|37
|20
|78
|3
|Торонто
|56
|32
|24
|72
|4
|Детройт
|57
|31
|26
|68
|5
|Тампа-Бэй
|58
|30
|28
|65
|6
|Баффало
|57
|26
|31
|56
|7
|Монреаль
|57
|22
|35
|52
|8
|Оттава
|54
|24
|30
|51
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|58
|34
|24
|76
|2
|Виннипег
|55
|35
|20
|75
|3
|Колорадо
|58
|35
|23
|75
|4
|Нэшвилл
|57
|30
|27
|62
|5
|Сент-Луис
|57
|30
|27
|62
|6
|Миннесота
|57
|27
|30
|60
|7
|Аризона
|56
|23
|33
|50
|8
|Чикаго
|58
|15
|43
|34
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|59
|37
|22
|80
|2
|Вегас
|57
|32
|25
|70
|3
|Эдмонтон
|54
|33
|21
|68
|4
|Лос-Анджелес
|55
|28
|27
|66
|5
|Сиэтл
|56
|24
|32
|59
|6
|Калгари
|57
|27
|30
|59
|7
|Анахайм
|56
|20
|36
|42
|8
|Сан-Хосе
|55
|15
|40
|35
|25.02
|02:00
|
Флорида – Вашингтон
|- : -
|25.02
|03:00
|
Ванкувер – Бостон
|- : -
|25.02
|03:00
|
Оттава – Вегас
|- : -
|25.02
|03:00
|
Колорадо – Торонто
|- : -
|25.02
|04:00
|
Каролина – Даллас
|- : -
|25.02
|06:00
|
Эдмонтон – Калгари
|- : -
|25.02
|06:00
|
Сан-Хосе – Нэшвилл
|- : -
|25.02
|06:00
|
Сиэтл – Миннесота
|- : -
|25.02
|06:30
|
Лос-Анджелес – Анахайм
|- : -
|25.02
|21:00
|
Нью-Джерси – Тампа-Бэй
|- : -
|25.02
|23:30
|
Питтсбург – Филадельфия
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|57
|95
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|58
|93
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|52
|87
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|55
|52
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|57
|39
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|58
|36
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Энтони Столарз
Флорида
|17
|1.97