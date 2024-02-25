«Нью-Джерси» победил «Монреаль»

«Нью-Джерси» дома победил «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

У хозяев ассистентские дубли оформили Кевин Баль и Тайлер Тоффоли. У гостей голы забивали Ник Сузуки (дубль) и Брендан Галлахер.

«Дэвилз» набрали 62 очка и занимают 9-е место в таблице Восточной конференции.

«Монреаль» потерпел 4-е поражение подряд. «Канадиенс» с 52 очками — на 14-й строчке.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Монреаль» — 4:3 (0:0, 2:2, 2:1)

Голы: Галлахер — 9 (Эванс, Андерсон), 23:06 — 0:1. Майер — 11 (Бол, Тоффоли), 25:23 — 1:1. Сузуки — 21 (Кофилд, Ковачевич), 33:07 — 1:2. Палат — 9 (Немец), 37:50 — 2:2. Хишир — 18 (бол., Тоффоли, Л. Хьюз), 53:33 — 3:2. Братт — 21 (Майер), 56:33 — 4:2. Сузуки — 22 (Армиа, Мэтисон), 58:09 — 4:3.

Вратари: Доус — Аллен (57:40 — 58:09, 58:17).

Штраф: 0 — 4.

Броски: 24 (5+8+11) — 26 (10+10+6).

Наши: — - -.

24 февраля. Нью-Джерси. Prudential Center. 16514 зрителей.