«Нью-Джерси» победил «Монреаль»
«Нью-Джерси» дома победил «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.
У хозяев ассистентские дубли оформили Кевин Баль и Тайлер Тоффоли. У гостей голы забивали Ник Сузуки (дубль) и Брендан Галлахер.
«Дэвилз» набрали 62 очка и занимают 9-е место в таблице Восточной конференции.
«Монреаль» потерпел 4-е поражение подряд. «Канадиенс» с 52 очками — на 14-й строчке.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нью-Джерси» — «Монреаль» — 4:3 (0:0, 2:2, 2:1)
Голы: Галлахер — 9 (Эванс, Андерсон), 23:06 — 0:1. Майер — 11 (Бол, Тоффоли), 25:23 — 1:1. Сузуки — 21 (Кофилд, Ковачевич), 33:07 — 1:2. Палат — 9 (Немец), 37:50 — 2:2. Хишир — 18 (бол., Тоффоли, Л. Хьюз), 53:33 — 3:2. Братт — 21 (Майер), 56:33 — 4:2. Сузуки — 22 (Армиа, Мэтисон), 58:09 — 4:3.
Вратари: Доус — Аллен (57:40 — 58:09, 58:17).
Штраф: 0 — 4.
Броски: 24 (5+8+11) — 26 (10+10+6).
Наши: — - -.
24 февраля. Нью-Джерси. Prudential Center. 16514 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|57
|38
|19
|79
|2
|Каролина
|56
|34
|22
|73
|3
|Филадельфия
|57
|30
|27
|67
|4
|Нью-Джерси
|57
|29
|28
|62
|5
|Вашингтон
|55
|26
|29
|60
|6
|Айлендерс
|57
|23
|34
|60
|7
|Питтсбург
|54
|25
|29
|58
|8
|Коламбус
|56
|18
|38
|46
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|58
|34
|24
|80
|2
|Флорида
|57
|37
|20
|78
|3
|Торонто
|56
|32
|24
|72
|4
|Детройт
|57
|31
|26
|68
|5
|Тампа-Бэй
|59
|31
|28
|67
|6
|Баффало
|57
|26
|31
|56
|7
|Монреаль
|58
|22
|36
|52
|8
|Оттава
|54
|24
|30
|51
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|58
|34
|24
|76
|2
|Виннипег
|55
|35
|20
|75
|3
|Колорадо
|58
|35
|23
|75
|4
|Нэшвилл
|57
|30
|27
|62
|5
|Сент-Луис
|57
|30
|27
|62
|6
|Миннесота
|57
|27
|30
|60
|7
|Аризона
|56
|23
|33
|50
|8
|Чикаго
|58
|15
|43
|34
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|59
|37
|22
|80
|2
|Вегас
|57
|32
|25
|70
|3
|Эдмонтон
|54
|33
|21
|68
|4
|Лос-Анджелес
|55
|28
|27
|66
|5
|Сиэтл
|56
|24
|32
|59
|6
|Калгари
|57
|27
|30
|59
|7
|Анахайм
|56
|20
|36
|42
|8
|Сан-Хосе
|55
|15
|40
|35
|25.02
|02:00
|
Флорида – Вашингтон
|- : -
|25.02
|03:00
|
Ванкувер – Бостон
|- : -
|25.02
|03:00
|
Оттава – Вегас
|- : -
|25.02
|03:00
|
Колорадо – Торонто
|- : -
|25.02
|04:00
|
Каролина – Даллас
|- : -
|25.02
|06:00
|
Эдмонтон – Калгари
|- : -
|25.02
|06:00
|
Сан-Хосе – Нэшвилл
|- : -
|25.02
|06:00
|
Сиэтл – Миннесота
|- : -
|25.02
|06:30
|
Лос-Анджелес – Анахайм
|- : -
|25.02
|21:00
|
Нью-Джерси – Тампа-Бэй
|- : -
|25.02
|23:30
|
Питтсбург – Филадельфия
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|58
|98
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|58
|93
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|52
|87
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|55
|52
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|57
|39
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|58
|37
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Энтони Столарз
Флорида
|17
|1.97