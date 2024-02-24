«Детройт» — «Сент-Луис»: видеообзор матча НХЛ

«Детройт» дома с крупным счетом обыграл «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:1.

За «Ред Уингз» забили Патрик Кейн, Майкл Расмуссен, Робби Фаббри, Алекс Дебринкэт, оформивший дубль, и Джей Ти Комфер. У «Блюз» единственный гол на счету Захари Болдюка.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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