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Сегодня, 06:44

31 сейв Сорокина не спас «Айлендерс» от поражения в матче с «Сиэтлом»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Илья Сорокин.
Фото USA Today Sports

«Айлендерс» проиграли «Сиэтлу» на выезде в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:4.

Единственная шайба гостей на счету Мэтью Барзала, у хозяев забросили Адам Ларссон, Эли Толванен, Оливер Бьоркстранд и Брэндон Танев.

Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 31 из 34 бросков, «Сиэтл» забросил последнюю шайбу в пустые ворота.

«Айлендерс» занимают девятое место в таблице Восточной конференции с 44 очками в 38 матчах. «Сиэтл» идет на седьмой строчке Запада с 42 очками в 35 играх.

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«Сиэтл» — «Айлендерс» — 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Голы: Ларссон — 4 (Донато, Спронг), 9:53 — 1:0. Барзал — 9 (Сизикас, Бэйли), 17:30 — 1:1. Толванен — 3 (бол., Данн, Маккэн), 23:58 — 2:1. Бьоркстранд — 5 (Олексяк, Гурд), 33:04 — 3:1. Танев — 7 (Данн, Гурд), 59:25 — 4:1.

Вратари: Джонс — Сорокин (57:01 — 59:25).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 35 (12+15+8) — 19 (6+6+7).

Наши: — - Романов (20.02/1/-2).

2 января. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена». 17151 зритель.

Илья Сорокин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Сиэтл Кракен
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 37 25 12 56
2 Нью-Джерси 37 23 14 49
3 Вашингтон 39 21 18 47
4 Рейнджерс 38 20 18 46
5 Питтсбург 36 19 17 44
6 Айлендерс 38 21 17 44
7 Филадельфия 37 13 24 33
8 Коламбус 35 11 24 24
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 36 28 8 60
2 Торонто 37 23 14 52
3 Тампа-Бэй 35 23 12 47
4 Детройт 35 16 19 39
5 Баффало 35 18 17 38
6 Оттава 37 17 20 37
7 Флорида 38 16 22 36
8 Монреаль 37 15 22 33
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 38 23 15 52
2 Виннипег 37 23 14 47
3 Миннесота 36 21 15 44
4 Колорадо 35 19 16 41
5 Сент-Луис 37 17 20 37
6 Нэшвилл 35 15 20 36
7 Аризона 35 13 22 31
8 Чикаго 36 8 28 20
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 39 25 14 52
2 Лос-Анджелес 40 21 19 48
3 Калгари 38 18 20 43
4 Сиэтл 35 19 16 42
5 Эдмонтон 38 20 18 42
6 Ванкувер 36 16 20 35
7 Сан-Хосе 39 12 27 31
8 Анахайм 37 10 27 24
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Флорида – Рейнджерс
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Оттава – Баффало
 3 : 1
2.01 03:00
Чикаго – Сан-Хосе
 2 : 5
2.01 04:00
Сиэтл – Айлендерс
4 : 1
2.01 22:00
Бостон – Питтсбург
 - : -
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