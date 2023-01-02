31 сейв Сорокина не спас «Айлендерс» от поражения в матче с «Сиэтлом»

«Айлендерс» проиграли «Сиэтлу» на выезде в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:4.

Единственная шайба гостей на счету Мэтью Барзала, у хозяев забросили Адам Ларссон, Эли Толванен, Оливер Бьоркстранд и Брэндон Танев.

Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 31 из 34 бросков, «Сиэтл» забросил последнюю шайбу в пустые ворота.

«Айлендерс» занимают девятое место в таблице Восточной конференции с 44 очками в 38 матчах. «Сиэтл» идет на седьмой строчке Запада с 42 очками в 35 играх.

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«Сиэтл» — «Айлендерс» — 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Голы: Ларссон — 4 (Донато, Спронг), 9:53 — 1:0. Барзал — 9 (Сизикас, Бэйли), 17:30 — 1:1. Толванен — 3 (бол., Данн, Маккэн), 23:58 — 2:1. Бьоркстранд — 5 (Олексяк, Гурд), 33:04 — 3:1. Танев — 7 (Данн, Гурд), 59:25 — 4:1.

Вратари: Джонс — Сорокин (57:01 — 59:25).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 35 (12+15+8) — 19 (6+6+7).

Наши: — - Романов (20.02/1/-2).

2 января. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена». 17151 зритель.