Форвард «Рейнджерс» Зибанежад признан первой звездой дня в НХЛ

Нападающий «Рейнджерс» Мика Зибанежад признан первой звездой дня в НХЛ.

В матче регулярного чемпионата против «Флориды» (5:3) форвард сделал дубль.

Второй звездой дня стал защитник «Сан-Хосе» Эрик Карлссон, на счету которого две голевых передачи в игре с «Чикаго» (5:2).

Третья звезда дня — нападающий «Оттавы» Джэйкоб Луккини, забросивший дебютную шайбу в НХЛ в матче с «Баффало» (3:1).