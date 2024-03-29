«Сиэтл» одержал победу над «Анахаймом»

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«Сиэтл» обыграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2. «Дакс» потерпели третье поражение подряд.

Нападающий «Кракен» Джаред МакКанн сделал три голевые передачи.

«Сиэтл» набрал 73 очка и занимает 11-е место в Западной конференции. «Анахайм» идет на 14-й строчке — 52 очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Анахайм» — 4:2 (0:0, 1:0, 3:2)

Голы: Шварц — 13 (бол., Эберле, Маккэн), 29:03 — 1:0. Лундестрем — 5 (мен., Сильферберг, Вааканайнен), 42:08 — 1:1. Сильферберг — 7 (мен.), 42:52 — 1:2. Бураковски — 5 (бол., Шульц, Маккэн), 46:25 — 2:2. Картье — 9 (Гурд, Олексяк), 53:03 — 3:2. Бенайерс — 12 (бол., Маккэн, Бураковски), 55:35 — 4:2.

Вратари: Грубауэр (50:29 — 50:49) — Достал (58:41).

Штраф: 13 — 27.

Броски: 28 (8+9+11) — 23 (10+4+9).

Наши: — - Минтюков (22.25/0/0).

29 марта. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена». 17151 зритель.