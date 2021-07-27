Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Tokyo 2020
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Штястны продлит контракт с «Виннипегом»

03:51
Теги:

Нападающий Пол Штястны вскоре подпишет новый контракт с «Виннипегом». Как сообщил в Twitter журналист Пьер Лебрюн, он поставит подпись под однолетним соглашением с зарплатой 3,75 миллиона долларов.

Ранее его зарплата, по контракту заключенному еще с «Вегасом», составлял 6,5 миллиона долларов в год.

В сезоне-2020/21 Штястны сыграл в 56 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 29 (13+16) очков. В плей-офф он отметился одним голом и одной голевой передачей.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Читайте также

Плавание на Олимпиаде-2020, финалы с россиянами 27 июля: время начала и где смотреть прямую трансляцию
Евросоюз подал иск против России в ВТО
Названа полезная для сердца доза алкоголя
О каких болезнях могут свидетельствовать сухие локти
Как часто можно есть рыбу?
vs
0
Офсайд