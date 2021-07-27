Штястны продлит контракт с «Виннипегом»

Нападающий Пол Штястны вскоре подпишет новый контракт с «Виннипегом». Как сообщил в Twitter журналист Пьер Лебрюн, он поставит подпись под однолетним соглашением с зарплатой 3,75 миллиона долларов.

Ранее его зарплата, по контракту заключенному еще с «Вегасом», составлял 6,5 миллиона долларов в год.

В сезоне-2020/21 Штястны сыграл в 56 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 29 (13+16) очков. В плей-офф он отметился одним голом и одной голевой передачей.