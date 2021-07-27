«Вашингтон» обменяет Диллона в «Виннипег»

Защитник «Вашингтона» Бренден Диллон будет обменян в «Виннипег», сообщает журналист Даррен Дрегер.

По сведениям источника, взамен на 30-летнего канадца столичный клуб получит выбор во втором раунде драфта в 2022 и 2023 годах.

В минувшем сезоне Диллон провел 56 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 19 (2+17) очков. В пяти матчах плей-офф защитник забросил одну шайбу.