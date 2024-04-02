Шестеркин в матче с «Питтсбургом» толкнул Кросби клюшкой

«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома уступили «Питтсбургу» (2:5).

В одном из эпизодов встречи вратарь хозяев Игорь Шестеркин блокировал форварда Сидни Кросби возле борта, а затем ударил его клюшкой.

После этого матча «Рейнджерс» со 104 очками занимают первое место в Восточной конференции, «Питтсбург» с 77 очками — на 11-й строчке.