«Тампа-Бэй» — «Детройт»: видеообзор матча НХЛ

«Тампа» дома проиграла «Детройту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:4.

У «Лайтнинг» отличились Энтони Сирелли и Стивен Стемкос. За «Ред Уингз» шайбы забросили Патрик Кейн, Робби Фаббри, Дэвид Перрон и Лукас Реймонд.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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