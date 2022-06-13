Шестеркин скептически оценил свои шансы выиграть «Харт Трофи»

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин заявил, что не имеет шансов выиграть «Харт Трофи» по итогам сезона-2021/2022.

«Я не позволил Мэттьюсу забить мне (улыбается). Я не играл против Макдэвида, но каждый день смотрю на лучшие моменты с ним. Великолепные игроки», — цитирует Шестеркина журналист Молли Уокер.

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин стал вторым российским голкипером в истории НХЛ, номинированным на «Харт Трофи».

«Харт Трофи» вручают хоккеисту, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате НХЛ.

В сезоне-2021/22 Шестеркин принял участие в 53 матчах «Рейнджерс» в регулярном чемпионате с коэффициентом надежности 2,07, отражая в среднем 93,5 процента бросков по воротам.