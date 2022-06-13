Форвард «Рейнджерс» Гудроу играл с переломом голеностопа в плей-офф

Нападающий «Рейнджерс» Барклай Гудроу доигрывал в плей-офф с серьезной травмой.

На пресс-конференции после завершения сезона хоккеист сообщил, что у него диагностирован перелом голеностопа, пишет журналист Молли Уокер.

Канадец смог вернуться в состав «Рейнджерс» в ходе серии с «Каролиной», а также сыграл во всех шести играх против «Тампы».

Всего в девяти матчах плей-офф нападающий сделал одну передачу.