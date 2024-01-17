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Сегодня, 06:34

Шестеркин признан второй звездой матча «Рейнджерс» — «Сиэтл»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Игорь Шестеркин.
Фото USA Today Sports

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Рейнджерс» — «Сиэтл» (5:2). Все трое выбраны из команды победителей.

Второй звездой стал российский голкипер Игорь Шестеркин. 28-летний россиянин отразил 28 из 30 бросков по своим воротам.

Первой звездой признан форвард Каапо Какко, забросивший одну шайбу. Замкнул тройку Мика Зибанежад, который сделал две голевые передачи.

Игорь Шестеркин
Каапо Какко
Мика Зибанежад
Хоккей
НХЛ
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 43 28 15 58
2 Филадельфия 44 24 20 54
3 Каролина 43 24 19 53
4 Питтсбург 42 21 21 48
5 Вашингтон 42 21 21 48
6 Айлендерс 44 19 25 48
7 Нью-Джерси 41 22 19 47
8 Коламбус 44 14 30 37
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 43 26 17 61
2 Флорида 43 27 16 57
3 Торонто 41 21 20 50
4 Детройт 43 22 21 49
5 Тампа-Бэй 44 22 22 49
6 Монреаль 43 18 25 43
7 Баффало 44 19 25 42
8 Оттава 39 15 24 30
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 43 29 14 62
2 Колорадо 45 29 16 61
3 Даллас 43 26 17 57
4 Нэшвилл 44 24 20 49
5 Аризона 41 21 20 44
6 Сент-Луис 42 21 21 44
7 Миннесота 43 18 25 41
8 Чикаго 44 13 31 28
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 44 29 15 62
2 Вегас 44 25 19 55
3 Лос-Анджелес 41 21 20 50
4 Эдмонтон 39 23 16 47
5 Сиэтл 44 19 25 47
6 Калгари 43 20 23 45
7 Анахайм 44 15 29 31
8 Сан-Хосе 45 10 35 24
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17.01 03:00
Рейнджерс – Сиэтл
 5 : 2
17.01 03:00
Оттава – Колорадо
 4 : 7
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Вашингтон – Анахайм
 2 : 0
17.01 04:00
Даллас – Лос-Анджелес
 5 : 1
17.01 04:00
Виннипег – Айлендерс
4 : 2
17.01 04:30
Чикаго – Сан-Хосе
 2 : 1 Б
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Тампа-Бэй

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