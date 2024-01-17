Шестеркин признан второй звездой матча «Рейнджерс» — «Сиэтл»
Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Рейнджерс» — «Сиэтл» (5:2). Все трое выбраны из команды победителей.
Второй звездой стал российский голкипер Игорь Шестеркин. 28-летний россиянин отразил 28 из 30 бросков по своим воротам.
Первой звездой признан форвард Каапо Какко, забросивший одну шайбу. Замкнул тройку Мика Зибанежад, который сделал две голевые передачи.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|43
|28
|15
|58
|2
|Филадельфия
|44
|24
|20
|54
|3
|Каролина
|43
|24
|19
|53
|4
|Питтсбург
|42
|21
|21
|48
|5
|Вашингтон
|42
|21
|21
|48
|6
|Айлендерс
|44
|19
|25
|48
|7
|Нью-Джерси
|41
|22
|19
|47
|8
|Коламбус
|44
|14
|30
|37
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|43
|26
|17
|61
|2
|Флорида
|43
|27
|16
|57
|3
|Торонто
|41
|21
|20
|50
|4
|Детройт
|43
|22
|21
|49
|5
|Тампа-Бэй
|44
|22
|22
|49
|6
|Монреаль
|43
|18
|25
|43
|7
|Баффало
|44
|19
|25
|42
|8
|Оттава
|39
|15
|24
|30
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|43
|29
|14
|62
|2
|Колорадо
|45
|29
|16
|61
|3
|Даллас
|43
|26
|17
|57
|4
|Нэшвилл
|44
|24
|20
|49
|5
|Аризона
|41
|21
|20
|44
|6
|Сент-Луис
|42
|21
|21
|44
|7
|Миннесота
|43
|18
|25
|41
|8
|Чикаго
|44
|13
|31
|28
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|44
|29
|15
|62
|2
|Вегас
|44
|25
|19
|55
|3
|Лос-Анджелес
|41
|21
|20
|50
|4
|Эдмонтон
|39
|23
|16
|47
|5
|Сиэтл
|44
|19
|25
|47
|6
|Калгари
|43
|20
|23
|45
|7
|Анахайм
|44
|15
|29
|31
|8
|Сан-Хосе
|45
|10
|35
|24
Результаты / календарь
7.01
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18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
|17.01
|03:00
|
Рейнджерс – Сиэтл
|5 : 2
|17.01
|03:00
|
Оттава – Колорадо
|4 : 7
|17.01
|03:00
|
Вашингтон – Анахайм
|2 : 0
|17.01
|04:00
|
Даллас – Лос-Анджелес
|5 : 1
|17.01
|04:00
|
Виннипег – Айлендерс
|4 : 2
|17.01
|04:30
|
Чикаго – Сан-Хосе
|2 : 1 Б
|17.01
|05:00
|
Эдмонтон – Торонто
|4 : 2
|17.01
|05:00
|
Калгари – Аризона
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|43
|72
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|45
|72
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|43
|61
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|40
|33
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|43
|32
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|43
|28
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Давид Риттих
Лос-Анджелес
|5
|1.61
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