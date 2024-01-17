Шестеркин признан второй звездой матча «Рейнджерс» — «Сиэтл»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Рейнджерс» — «Сиэтл» (5:2). Все трое выбраны из команды победителей.

Второй звездой стал российский голкипер Игорь Шестеркин. 28-летний россиянин отразил 28 из 30 бросков по своим воротам.

Первой звездой признан форвард Каапо Какко, забросивший одну шайбу. Замкнул тройку Мика Зибанежад, который сделал две голевые передачи.