Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (3:1).

Россиянин отразил 25 бросков по своим воротам. Второй звездой стал его одноклубник Артемий Панарин, который набрал 3 (1+2) очка. Защитник «Рейнджерс» Адам Фокс стал третьей звездой.

После этого матча «Рейнджерс» с 8 очками занимает седьмое место в Восточном дивизионе, «Питтсбург» с 11 очками — на четвертой строчке.