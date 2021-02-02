НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Шестеркин признан первой звездой матча с «Питтсбургом», Панарин — вторая звезда

05:58
Игорь Шестеркин в матче против &quot;Питтсбурга&quot;. Фото nhl.com
Игорь Шестеркин в матче против &quot;Питтсбурга&quot;. Фото nhl.com
Теги:

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (3:1).

Россиянин отразил 25 бросков по своим воротам. Второй звездой стал его одноклубник Артемий Панарин, который набрал 3 (1+2) очка. Защитник «Рейнджерс» Адам Фокс стал третьей звездой.

После этого матча «Рейнджерс» с 8 очками занимает седьмое место в Восточном дивизионе, «Питтсбург» с 11 очками — на четвертой строчке.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир