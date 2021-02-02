НХЛ, результаты матчей 2 февраля: «Питтсбург» и «Рейнджерс» победили, «Вашингтон» проиграл
2 февраля в Национальной хоккейной лиге состоялись очередные матчи регулярного чемпионата.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Бостон» — 3:5 (2:0, 1:1, 0:4)
Голы: Хара — 2 (Хэтэуэй, Дауд), 13:26 — 1:0. Спронг — 2 (Врана, Дженсен), 13:37 — 2:0. Карлсон — 4 (бол., Врана), 28:35 — 3:0. Пастрняк — 1 (Маршан, Карло), 32:37 — 3:1. Пастрняк — 2 (Зборжил, Макэвой), 46:08 — 3:2. Смит — 3 (Лозон, Ритчи), 53:07 — 3:3. Карло — 2 (Керали, Вагнер), 57:23 — 3:4. Маршан — 6 (п.в., Крейчи), 58:34 — 3:5.
Вратари: Ванечек (57:52 — 58:34, 59:18) — Галак.
Штраф: 13 — 13.
Броски: 26 (15+5+6) — 33 (8+9+16).
Наши: Овечкин (23.03/5/-2), Орлов (15.24/0/0) — -.
2 февраля. Вашингтон. Capital One Arena.
«Монреаль» — «Ванкувер» — 6:2 (3:1, 3:0, 0:1)
Голы: Сузуки — 3 (Андерсон, Друэн), 1:00 — 1:0. Лехконен — 2 (мен.), 6:10 — 2:0. Годетт — 2, 8:36 — 2:1. Питри — 3 (Байрон, Лехконен), 16:58 — 3:1. Галлахер — 4 (Сузуки), 27:15 — 4:1. Питри — 4 (Перри, Котканиеми), 28:40 — 5:1. Тоффоли — 7 (бол., Уэбер, Питри), 37:11 — 6:1. Бигл — 1 (Мотт, Эдлер), 51:49 — 6:2.
Вратари: Прайс — Холтби.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 40 (10+15+15) — 29 (11+8+10).
Наши: Романов (19.20/0/-1) — -.
2 февраля. Монреаль. Centre Bell.
«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл» — 5:2 (3:0, 1:0, 1:2)
Голы: Палат — 4 (Стэмкос, Рутта), 9:13 — 1:0. Гурд — 2 (Джонсон, Чирелли), 13:59 — 2:0. Пойнт — 3 (Жозеф, Марун), 19:59 — 3:0. Стэмкос — 4 (бол., Хедман, Киллорн), 27:23 — 4:0. Толванен — 1 (Хаула), 42:53 — 4:1. Гранлунд — 3 (Эллис, Йоси), 45:41 — 4:2. Гурд — 3 (п.в., Гудроу), 59:44 — 5:2.
Вратари: Василевский — Сарос (57:14 — 59:44).
Штраф: 6 — 8.
Броски: 26 (10+6+10) — 27 (12+10+5).
Наши: Сергачев (17.50/2/+2) — Тренин (9.10/0/0).
2 февраля. Тампа. Amalie Arena.
«Рейнджерс» — «Питтсбург» — 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
Голы: Зукер — 3 (Руведел, Малкин), 9:05 — 0:1. Руни — 2 (Панарин, Линдгрен), 37:42 — 1:1. Крайдер — 4 (бол., Фокс, Панарин), 51:10 — 2:1. Панарин — 5 (п.в., Стром), 59:59 — 3:1.
Вратари: Шестеркин (37:19 — 37:42) — Десмит (58:03).
Штраф: 17 — 13.
Броски: 24 (9+6+9) — 26 (12+5+9).
Наши: Бучневич (21.41/6/0), Панарин (19.37/2/+1) — Малкин (23.32/2/0).
2 февраля. Нью-Йорк. Madison Square Garden.
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