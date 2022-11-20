Шестеркин признан первой звездой матча против «Сан-Хосе»

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Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (2:1). Голкипер отразил 22 броска из 23.

Второй звездой матча признан вратарь «Сана-Хосе» Джеймс Раймер, на счету которого 41 сейв.

Третья звезда встречи — нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Жюльен Готье. На его счету одна заброшенная шайба.