Защитник «Сент-Луиса» Крюг: «Когда Бучневич так играет, нас тяжело остановить»

Защитник «Сент-Луис Блюз» Тори Крюг прокомментировал игру форварда команды Павла Бучневича в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс» (6:2).

Россиянина набрал 4 (2+2) очка и был признан первой звездой встречи.

«Бучневич играет во всех ситуациях и способен быть нашим лучшим двусторонним игроком. Это очень важный игрок для нас, нам повезло, что он у нас есть. Когда он так играет, нас тяжело остановить. Вы прекрасно знаете, сколько он работает каждый день, и как сильно он заботится о команде и старается ей помочь», — приводит слова Крюга Inside The Blues.

«Сент-Луис» с 18 очками занимает восьмое место в Западной конференции. Команда выиграла шесть матчей подряд.