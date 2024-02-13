Шестеркин повторил достижение Майка Рихтера в «Рейнджерс»

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин записал на свой счет 7-й в карьере матч на ноль с 30 и более сэйвами. Команда из Нью-Йорка дома обыграла «Калгари» со счетом 2:0.

Как сообщает сайт НХЛ, Шестеркин по этому показателю повторил результат Майка Рихтера, у которого тоже 7 игр на ноль за «Рейнджерс» с 30 и более сэйвами. Рекордом среди вратарей клуба является Хенрик Лундквист (28), на втором месте — Гамп Ворсли (12), на третьем — Эд Джакомин (9).

«Рейнджерс» занимают второе место в таблице Восточной конференции НХЛ с 71 очком в 53 матчах. 16 февраля команда сыграет с «Монреалем».