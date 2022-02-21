Шестеркин одержал 50 побед с «Рейнджерс» за наименьшее количество игр среди вратарей

«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Оттаву» со счетом 2:1.

Российский голкипер гостей Игорь Шестеркин одержал 50-ю победу в составе команды.Для этого ему потребовалось 79 матчей. Он стал рекордсменом среди вратарей.