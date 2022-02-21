Бантинг: «Любушкин в каждом матче отдает себя на сто процентов, я рад его приходу в Торонто»

Форвард «Торонто» Майкл Бантинг поделился впечатлениями от перехода защитника Ильи Любушкина из «Аризоны».

«Буш — отличный парень по жизни, а на льду он в каждом матче отдает себя на сто процентов. Он готов блокировать броски и делать что угодно, жертвуя собой ради победы команды. Это прекрасное приобретение для нас, я действительно рад его приходу», — приводит слова Бантинга официальный сайт НХЛ.

В результате обмена «Койотс» получили форварда Ника Ричи и выбор в третьем раунде драфта-2023 или втором раунде драфта-2025, а в «Мэйпл Ливз» перешли 27-летний россиянин и форвард Райан Дзингел.

В нынешнем сезоне Любушкин провел 46 матчей в чемпионате НХЛ и отметился 9 результативными передачами при показателе полезности «-6». В лиге он провел 180 матчей за карьеру и все — в составе «Аризоны».