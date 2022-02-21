Таблица лучших бомбардиров НХЛ: Капризов сравнялся с Овечкиным

В ночь на 21 февраля прошли очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.

«Миннесота» на выезде обыграла «Эдмонтон» со счетом 7:3, форвард Кирилл Капризов отличился результативной передачей. Для 24-летнего россиянина это 62-е (23+39) очко в сезоне, он сравнялся по очкам с форвардом «Вашингтона» Александром Овечкиным.

Список лучших бомбардиров НХЛ:

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 71 (26+45) очко в 49 матчах

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 70 (35+35) очков в 50 матчах

3. Джонатан Юбердо («Флорида») — 70 (17+53) в 50 матчах

4. Назем Кадри («Колорадо») — 63 (21+42) очка в 46 матчах

5. Джонни Годро («Калгари») — 63 (20+43) в 48 матчах

6. Кирилл Капризов («Миннесота») — 62 (23+39) в 46 матчах

7. Александр Овечкин («Вашингтон») — 62 (31+31) в 50 матчах