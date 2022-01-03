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Шестеркин о матче с «Тампой»: «Это моя лучшая игра после возвращения, но я должен играть еще лучше»

Вратарь «Рейнджерс» Шестеркин заявил, что хочет играть лучше, несмотря на шатаут в матче с «Тампой»
09:13
Игорь Шестеркин (слева) и Мика Зибанежад. Фото Instagram
Игорь Шестеркин (слева) и Мика Зибанежад. Фото Instagram
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Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин прокомментировал победу над «Тампой» (4:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Если оценивать матчи после моего возвращения, это была моя лучшая игра. Но я считаю, что надо играть еще лучше. То, что мы выстояли в меньшинстве в конце первого периода, когда был удален Строум, придало нам больше уверенности. Ребята заблокировали много бросков, играли очень умно и в целом заслужили эту победу.

Какие у меня отношения с Василевским? Мы несколько раз пересекались на сборах, но я с ним не особо хорошо общаюсь, просто не было достаточно времени познакомиться. Но я наслышан, какой он человек. И я думаю, все видят, какой он шикарный вратарь. Один из лучших, поэтому сегодня было очень приятно обыграть его и в целом команду», — цитирует официальный сайт НХЛ Шестеркина.

В матче с «Лайтнинг» 26-летний Шестеркин отразил все 38 бросков по своим воротам. Россиянин был признан второй звездой дня в НХЛ.

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Иван Торопцев все материалы автора
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