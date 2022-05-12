Шестеркин, Макдэвид и Мэттьюс номинированы на «Харт Трофи»

Российский вратарь «Рейнджерс» Шестеркин вошел в список номинантов на «Харт Трофи»

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин вошел в список из трех претендентов на приз «Харт Трофи», сообщает пресс-служба НХЛ.

Помимо Шестеркина, на награду претендуют форварды Остон Мэттьюс («Торонто») и Коннор Макдэвид («Эдмонтон»).

Список номинантов на «Харт Трофи». NHL

«Харт Трофи» вручают хоккеисту, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате НХЛ.

В сезоне-2021/22 Шестеркин принял участие в 53 матчах «Рейнджерс» в регулярном чемпионате с коэффициентом надежности 2,07, отражая в среднем 93,5 процента бросков по своим воротам. У Мэттьюса 106 (60+46) очков в 73 играх за «Торонто», на счету Макдэвида 123 (44+79) очка в 80 встречах за «Эдмонтон».