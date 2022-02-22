Шесть хоккеистов «Сиэтла» и «Ванкувера» боролись за фейковую шайбу и пропустили атаку на другие ворота

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер» — «Сиэтл» (5:2) произошел необычный инцидент.

При счете 2:2 во втором периоде шесть хоккеистов боролись у борта за фейковую шайбу. Два игрока «Ванкувера» в этот момент с настоящей шайбой отправились к атаку.

I give you the funniest play of the #Canucks season. ? MAGIC ? pic.twitter.com/jG8mPLYxfE — Lachlan Irvine (@LachInTheCrease) February 22, 2022

«Ванкувер» занимает 11-е место в таблице Западной конференции, «Сиэтл» — 15-й.

В матче победную шайбу забросил российский нападающий Василий Подколзин. В текущем регулярном чемпионате он провел 49 матчей, в которых набрал 13 (8+5) очков при показателе полезности «+6».