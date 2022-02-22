Главный тренер «Ванкувера» заявил, что был очень счастлив за Подколзина

Главный тренер «Ванкувера» Брюс Будро прокомментировал игру российского нападающего Василия Подколзина, который забросил победную шайбу в матче регулярного чемпионата против «Сиэтла» (5:2).

«Я был очень рад за него. Василий старается и очень усердно работает. Когда игрок находится в продолжительном спаде, а затем забивает гол, то чувствует себя намного лучше», — приводит слова Будро официальный сайт НХЛ.

В этом сезоне 20-летний россиянин провел 49 матчей, в которых набрал 13 (8+5) очков при показателе полезности «+7». Последний раз он забивал 2 января.

«Ванкувер» занимает 11-е место в Западной конференции.