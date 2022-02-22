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Сегодня, 11:36

«Я был очень рад за него». Главный тренер «Ванкувера» — о победной шайбе Подколзина

Главный тренер «Ванкувера» заявил, что был очень счастлив за Подколзина
Роман Шишов
Корреспондент

Главный тренер «Ванкувера» Брюс Будро прокомментировал игру российского нападающего Василия Подколзина, который забросил победную шайбу в матче регулярного чемпионата против «Сиэтла» (5:2).

«Я был очень рад за него. Василий старается и очень усердно работает. Когда игрок находится в продолжительном спаде, а затем забивает гол, то чувствует себя намного лучше», — приводит слова Будро официальный сайт НХЛ.

В этом сезоне 20-летний россиянин провел 49 матчей, в которых набрал 13 (8+5) очков при показателе полезности «+7». Последний раз он забивал 2 января.

«Ванкувер» занимает 11-е место в Западной конференции.

ХК Ванкувер Кэнакс
Брюс Будро
Василий Подколзин
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НХЛ, результаты матчей 21 и 22 февраля: гол Подколзина помог «Ванкуверу» победить «Сиэтл» и другие игры
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 50 35 15 74
2 Питтсбург 52 31 21 70
3 Рейнджерс 50 32 18 69
4 Вашингтон 52 28 24 65
5 Коламбус 49 25 24 51
6 Айлендерс 45 18 27 43
7 Филадельфия 50 15 35 40
8 Нью-Джерси 50 17 33 39
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 50 35 15 75
2 Тампа-Бэй 49 32 17 70
3 Торонто 49 32 17 67
4 Бостон 50 29 21 62
5 Детройт 51 23 28 52
6 Оттава 49 18 31 41
7 Баффало 51 16 35 40
8 Монреаль 51 11 40 29
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 50 36 14 76
2 Миннесота 47 31 16 65
3 Сент-Луис 49 29 20 64
4 Нэшвилл 50 28 22 60
5 Даллас 49 27 22 56
6 Виннипег 50 22 28 52
7 Чикаго 52 18 34 44
8 Аризона 50 13 37 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 49 30 19 66
2 Вегас 51 29 22 62
3 Эдмонтон 50 28 22 59
4 Лос-Анджелес 50 26 24 59
5 Анахайм 52 24 28 57
6 Ванкувер 52 24 28 54
7 Сан-Хосе 49 22 27 49
8 Сиэтл 52 16 36 36
Результаты / календарь
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27.02
22.02 03:00
Монреаль – Торонто
 5 : 2
22.02 06:00
Ванкувер – Сиэтл
 5 : 2
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 49 71
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 50 70
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 50 70
И Г
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 50 35
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 50 33
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 45 33
И КН
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

 19 1.97
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 32 2.01
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 39 2.03
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