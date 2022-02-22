НХЛ не станет наказывать Маккиннона за удар судьи клюшкой

Нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон ударил лайнсмена клюшкой во время матча регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (1:5).

Маккиннон посчитал, что лайнсмен не заметил нарушения правил во время вбрасывания, после чего задел его клюшкой.

Как пишет журналист Ник Кипреос, расследование данного инцидента с участием судей и представителей лиги пришло к выводу об отсутствии умысла в действиях Маккиннона. Поэтому никаких санкций к нему применяться не будет.

В случае умышленного удара судьи клюшкой игроку грозит 10-матчевая дисквалификация.