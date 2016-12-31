09:08 31 декабря 2016 | ХОККЕЙ — НХЛ

Шайба Хенрика Седина принесла "Ванкуверу" победу над "Анахаймом"

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"Ванкувер" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл "Анахайм" – 3:2. Решающую шайбу забросил нападающий Хенрик Седин.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Ванкувер" – "Анахайм" – 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)

Голы: Гецлаф – 5 (мен., Крамаросса, Мэнсон), 5:48 – 0:1. Ракелль – 16 (Линдхольм, Перри), 20:52 – 0:2. Эрикссон - 8 (бол., Хаттон, Хорват), 27:59 - 1:2. Скилле – 4 (Берчи, Эдлер), 42:02 – 2:2. Х. Седин – 9 (Эрикссон, Миллер), 64:01 – 3:2.

Вратари: Миллер – Гибсон.

Штраф: 2 – 14.

Броски: 26 (7+10+7+2) – 26 (6+10+8+2).

Наши: Трямкин (12:09/0/0) – -.

31 декабря. Ванкувер. Rogers Arena.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2016-2017/

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