Шайба Хенрика Седина принесла "Ванкуверу" победу над "Анахаймом"

"Ванкувер" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл "Анахайм" – 3:2. Решающую шайбу забросил нападающий Хенрик Седин.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Ванкувер" – "Анахайм" – 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)
Голы: Гецлаф – 5 (мен., Крамаросса, Мэнсон), 5:48 – 0:1. Ракелль – 16 (Линдхольм, Перри), 20:52 – 0:2. Эрикссон - 8 (бол., Хаттон, Хорват), 27:59 - 1:2. Скилле – 4 (Берчи, Эдлер), 42:02 – 2:2. Х. Седин – 9 (Эрикссон, Миллер), 64:01 – 3:2.
Вратари: Миллер – Гибсон.
Штраф: 2 – 14.
Броски: 26 (7+10+7+2) – 26 (6+10+8+2).
Наши: Трямкин (12:09/0/0) – -.
31 декабря. Ванкувер. Rogers Arena.