«Чикаго» подписал контракт с Кори Перри на один год и 4 миллиона долларов

«Чикаго» объявил о подписании контракта с нападающим Кори Перри. Соглашение рассчитано на один год с кэпхитом 4 миллиона долларов.

29 июня «Блэксхокс» выменяли 38-летнего канадца у «Тампы» на выбор в седьмом раунде драфта НХЛ-2024.

В минувшем сезоне Перри провел 81 матч за «Тампу» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 25 (12+13) очков. В плей-офф на его счету 5 (2+3) очков в 6 играх.