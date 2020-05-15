Сергей Гончар: «Есть надежда, что летом НХЛ будет играть»

Тренер «Питтсбурга» Сергей Гончар выразил надежду на возобновление сезона НХЛ летом. Проведение матчей было приостановлено из-за пандемии коронавируса.

— Конечно, поначалу вообще было непонятно, что происходит, — цитирует русскоязычная версия сайта НХЛ Гончара. — Никто ни с чем подобным не сталкивался. Чего ждать? Когда закончится? Что будем делать дальше? Но сейчас все-таки идут разговоры о том, что сезон возобновится. Хотя точно никто не знает. Но начинают открываться штаты, магазины, торговые центры. Свет в конце туннеля виден. Есть надежда, что этим летом мы будем играть. Настроение не только у меня, но и у всех тренеров оптимистичное.