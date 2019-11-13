Сергей Бобровский: «Я недоволен собой и не ищу оправданий»

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский остался недоволен своей игрой в матче регулярного чемпионата с «Бостоном» (5:4 Б). Голкипер был заменен после четырех пропущенных шайб.

— Я недоволен собой и не ищу оправданий, — приводит слова Бобрвоского российская версия официального сайта НХЛ. — При этом я верю, что только работая над собой, ты становишься лучше. Именно это я и стараюсь делать, несмотря ни на что. И надеюсь, это в итоге отразится на моих показателях.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков