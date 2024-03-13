Тренер «Каролины» оценил игру звена Кузнецова в матче с «Рейнджерс»

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор прокомментировал игру звена нападающего Евгения Кузнецова в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (0:1).

Россиянин играл в связке с Джейком Гюнцелем и Мартином Нечасом.

«Звено Гюнцель — Кузнецов — Нечас сегодня создавало лучшие моменты в нашей команде. Опять же, нужно время, чтобы все адаптировались и привыкли к тому, как мы играем. Но в целом это было наше лучшее звено», — приводит слова Бриндамора пресс-служба «Каролины».

С 6 февраля по 2 марта Кузнецов проходил программу помощи игрокам НХЛ. После этого «Вашингтон» выставил форварда на драфт отказов, затем отправил в фарм-клуб в АХЛ, а впоследствии обменял в «Каролину».

За «ураганов» 31-летний россиянин сыграл 3 матча, в которых не отметился результативными действиями.