Сергей Бобровский: «С голом Овечкина мне не повезло»

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский прокомментировал свои пропущенные шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (3:4). Голкипер в концовке первого периода пропустил шайбу от соотечественника Александра Овечкина.

— В первом голе мне не повезло, — цитирует официальный сайт НХЛ Бобровского. — Шайба прошла через несколько ног. Во втором я, конечно, мог сыграть лучше. Я допустил позиционную ошибку.