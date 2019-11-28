НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Сергей Бобровский: «С голом Овечкина мне не повезло»

28 ноября 2019, 09:30
Теги:

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский прокомментировал свои пропущенные шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (3:4). Голкипер в концовке первого периода пропустил шайбу от соотечественника Александра Овечкина.

— В первом голе мне не повезло, — цитирует официальный сайт НХЛ Бобровского. — Шайба прошла через несколько ног. Во втором я, конечно, мог сыграть лучше. Я допустил позиционную ошибку.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир