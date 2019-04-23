Сергей Бобровский: "Могу заняться своими делами вне льда"

Российский голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский прокомментировал свое самочувствие перед вторым раундом Кубка Стэнли, сообщает официальный сайт НХЛ.

В начале апреля появлялась информация, что 30-летний спортсмен испытывал проблемы со здоровьем. У голкипера была травма верхней части тела.

– У меня есть немного времени для отдыха. Могу заняться своими делами вне льда и подготовить свое тело к играм. Нужно просто подготовиться к следующему раунду. Чувствую себя хорошо. Очевидно, мою готовность можно будет проверить на льду. Посмотрим, что будет в матчах, – сказал Бобровский.

"Коламбус" вышел во второй раунд Кубка Стэнли. Победитель пары "Торонто"– "Бостон" станет будущим соперником "Блю Джекетс". Счет в серии на данный момент ничейный – 3:3. Итоговая встреча пройдет 24 апреля, начало – в 02.00 (мск).

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