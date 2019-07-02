Сергей Бобровский: "Коламбус" навсегда останется в моем сердце"

Российский вратарь Сергей Бобровский, перешедший из "Коламбуса" во "Флориду", попращался с фанатами и поблагодарил свой бывший клуб. По его словам, "Блю Джекетс" навсегда останутся в его сердце.

- Дорогие фанаты "Коламбуса". Я принял решение двигаться дальше. - написал Бобровский в Instagram. - Это было интересное путешествие. Мы сделали много хороших вещей и я желаю Коламбусу дальнейшего развития и успехов. Да мы не добились главного, но мы стали сильной боеспособной командой.

Я принял решение двигаться дальше. Каждый из нас пишет свою историю и сегодня это мое решение. От всего сердца я хочу поблагодарить вас за вашу поддержку и любовь за все время моего пребывания в CBJ. Я хочу поблагодарить город Коламбус за радушный приём. Я хочу поблагодарить своих партеров по команде. Без вас я ничего бы не добился. Для меня было большим удовольствием выходить на игры и бороться за победы плечом к плечу с вами. Хочу поблагодарить весь клуб, тренерский штаб и весь обслуживающий персонал.

"Коламбус" навсегда останется жить в моем сердце.

Панарин - в "Рейнджерс", Бобровский - во "Флориде"