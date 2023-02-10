Сергачев забил Георгиеву в матче НХЛ

«Тампа» увеличила преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо». На 6-й минуте третьего периода счет стал 5:0.

Голом отметился российский защитник Михаил Сергачев. Для 24-летнего россиянина этот гол стал 7-м в текущем сезоне.