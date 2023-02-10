Сергачев забил Георгиеву в матче НХЛ
«Тампа» увеличила преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо». На 6-й минуте третьего периода счет стал 5:0.
Голом отметился российский защитник Михаил Сергачев. Для 24-летнего россиянина этот гол стал 7-м в текущем сезоне.
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|1
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|23
|70
|2
|Виннипег
|52
|32
|20
|65
|3
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|49
|27
|22
|58
|4
|Миннесота
|50
|27
|23
|58
|5
|Нэшвилл
|49
|24
|25
|54
|6
|Сент-Луис
|51
|23
|28
|49
|7
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|51
|17
|34
|40
|8
|Чикаго
|49
|15
|34
|35
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|52
|30
|22
|64
|2
|Сиэтл
|50
|29
|21
|63
|3
|Лос-Анджелес
|53
|28
|25
|63
|4
|Эдмонтон
|51
|29
|22
|62
|5
|Калгари
|51
|24
|27
|58
|6
|Ванкувер
|51
|20
|31
|44
|7
|Сан-Хосе
|52
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|8
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16.02
|10.02
|03:00
|
Нью-Джерси – Сиэтл
|- : -
|10.02
|03:00
|
Тампа-Бэй – Колорадо
|- : -
|10.02
|03:00
|
Филадельфия – Эдмонтон
|- : -
|10.02
|03:00
|
Флорида – Сан-Хосе
|- : -
|10.02
|03:00
|
Детройт – Калгари
|- : -
|10.02
|03:30
|
Айлендерс – Ванкувер
|- : -
|10.02
|04:00
|
Миннесота – Вегас
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|51
|93
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|49
|76
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|50
|75
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|51
|41
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|51
|38
|
|
Джек Хьюз
Нью-Джерси
|50
|35
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|33
|1.90
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|40
|2.22
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|20
|2.30
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