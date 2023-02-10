Капризов забросил 29-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Миннесота» сократила отставание в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса». Счет на 5-й минуте второго периода стал 1:2.

Российский нападающий Кирилл Капризов реализовал большинство. Для 25-летнего россиянина этот гол стал 29-м в текущем сезоне.