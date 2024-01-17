Овечкин принял участие в тренировке «Вашингтона»

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин появился на тренировке команды, сообщает журналист Том Гулитти в своих соцсетях.

Отмечается, что тренировка, которая проходит 17 января, не является обязательной для игроков «Кэпиталз».

38-летний россиянин из-за травмы нижней части тела пропустил три последние игры «Вашингтона»: против «Рейнджерс» (3:2 и 1:2) и «Анахайма» (2:0).

В сезоне-2023/24 Овечкин набрал 27 (8+19) очков в 39 матчах в регулярном чемпионате НХЛ.