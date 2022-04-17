Сергачев в матче против «Виннипега» забросил седьмую шайбу в сезоне
Защитник «Тампы» Михаил Сергачев отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (7:4).
23-летний россиянин забросил шайбу на 52-й минуте и сделал счет 7:4.
В текущем сезоне Сергачев провел 71 матч, в которых набрал 36 (7+29) очков.
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|75
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|35
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|74
|54
|20
|114
|2
|Сент-Луис
|75
|45
|30
|100
|3
|Миннесота
|74
|46
|28
|99
|4
|Нэшвилл
|75
|43
|32
|91
|5
|Даллас
|75
|43
|32
|91
|6
|Виннипег
|76
|35
|41
|81
|7
|Чикаго
|75
|25
|50
|61
|8
|Аризона
|74
|22
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|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|74
|45
|29
|99
|2
|Эдмонтон
|76
|44
|32
|94
|3
|Лос-Анджелес
|76
|39
|37
|88
|4
|Вегас
|76
|41
|35
|87
|5
|Ванкувер
|75
|37
|38
|84
|6
|Анахайм
|76
|29
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|72
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|Сан-Хосе
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|Сиэтл
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|
Баффало – Филадельфия
|4 : 3
|17.04
|02:00
|
Монреаль – Вашингтон
|4 : 8
|17.04
|02:00
|
Оттава – Торонто
|4 : 5 ОТ
|17.04
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|
Тампа-Бэй – Виннипег
|7 : 4
|17.04
|03:00
|
Даллас – Сан-Хосе
|2 : 1
|17.04
|04:00
|
Колорадо – Каролина
|- : -
|17.04
|05:00
|
Калгари – Аризона
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|17.04
|05:00
|
Сиэтл – Нью-Джерси
|- : -
|17.04
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Лос-Анджелес – Коламбус
|- : -
|17.04
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Детройт – Флорида
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Филадельфия – Баффало
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Лидеры
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Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|75
|110
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|74
|108
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|75
|105
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|70
|58
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|75
|54
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|76
|50
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|50
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|
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Фредерик Андерсен
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|51
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Якоб Маркстрем
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